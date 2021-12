Jongen van 12 overleden door vuurwerkincident, man aangehouden

Een twaalfjarige jongen is vrijdag overleden door een vuurwerkincident in het Nederlandse Haaksbergen (Overijssel). Een andere jongen is zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een man aangehouden. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

Het incident gebeurde bij een woning in de Albert Cuyplaan in Haaksbergen. Een man was daar bezig met een klaphamer. Hij sloeg daarmee op magnesiumpoeder, wat een flinke knal geeft. Net toen drie jongetjes daar langsliepen, ging het mis. Een jongetje van twaalf overleed, een ander jongetje raakte zwaargewond en zou volgens getuigen ter plaatse door een van de ouders zijn gereanimeerd. Over de toestand van het derde jongetje is niets bekend, ook de leeftijden van de twee andere kinderen werden niet vrijgegeven.

De kinderen waren omstanders en niet zelf met vuurwerk bezig, benadrukt de politie. Agenten hebben eerste hulp verleend tot de komst van ambulances. Voorlopig wordt er niet meer informatie gegeven. “Vanwege de ernst van de zaak gaan rechercheurs ter plaatse verder onderzoek doen”, aldus een politiewoordvoerster.

Volgens omwonenden was er een klein buurtfeest. “Het gaat om een viertal gezinnen”, zegt iemand aan RTV Oost. “Volgens traditie zetten ze een tentje op met daarbij een vuurkorf, waarin ze na afloop het overgebleven afval verbranden.”