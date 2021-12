Bel20 klimt bijna een vijfde hoger in 2021: Sofina top, Galapagos flop

Het beursjaar 2021 stond voor de Bel20 in het teken van het verdere herstel na de coronadip van 2020. De sterindex van de Brusselse beurs sloot vrijdag het jaar uiteindelijk af met een winst van 19 procent tegenover de slotstand van vorig jaar. De holding Sofina stond helemaal bovenaan, biotechonderneming Galapagos was voor het tweede jaar op rij de rode lantaarn.

De coronapandemie had de Bel20 in 2020 met een verlies van 8,46 procent opgezadeld, maar dit jaar werd de coronadip verteerd. Midden juni ging de Bel20 voorbij het niveau van net voor corona, en na de verkorte handelsdag vrijdag sloot de Brusselse sterindex het jaar uiteindelijk af op 4.310,15 punten.

Vijftien van de twintig aandelen uit de Bel20 wonnen dit jaar terrein. De holding Sofina was de absolute uitblinker: het aandeel won meer dan 50 procent, nadat het in 2020 ook al bijna 44 procent gestegen was.

Helemaal onderaan de tabellen stond voor het tweede jaar op rij biotechonderneming Galapagos. Het aandeel verloor in 2021 zowat 40 procent van zijn waarde.