Cathy Berx: “Gasontploffing onderstreept belang van vrije ziekenhuisbedden”

Provinciegouverneur Cathy Berx betuigt haar medeleven aan de slachtoffers en getroffenen van de gasontploffing in Turnhout en dankt de hulpverleners en iedereen die spontaan hulp biedt. Ze wijst ook op het belang van het naleven van de coronaregels. “We moeten op elk moment plaats hebben in onze ziekenhuizen om de slachtoffers van zulke rampen op te vangen.”

“De gasontploffing in Turnhout onderstreept nogmaals het belang om zich op elk moment te houden aan de coronaregels en er zo mee voor te zorgen dat voldoende ziekenhuisbedden vrij blijven”, aldus Cathy Berx. “Mensen kunnen nog steeds hartinfarcten krijgen en er vinden nog altijd verkeersongelukken plaats. Ook rampen met meerdere slachtoffers zijn nog steeds mogelijk. Net ook daarom moeten we op elk moment plaats hebben in onze ziekenhuizen om die mensen te kunnen opvangen.”

De provinciegouverneur bedankt ook Turnhouts burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Hij doet dat schitterend: warm, betrokken, helder, integer. Juiste toon, juiste boodschap.” Daarnaast legt ze de link naar de rest van de dag en wil ze iedereen waarschuwen die de volgende uren van plan is om vuurwerk in de lucht te schieten. “Steek alsjeblief geen vuurwerk af, want dat is levensgevaarlijk. Vorig jaar is in Zandhoven nog een jongeman om het leven gekomen. In Nederland zeggen ze: wie met vuurwerk stunt, is een rund. Ik denk dat zoiets voldoende zegt.”

Eerder al had Berx onze noorderburen laten weten dat op het afsteken van vuurwerk in de stad Antwerpen boetes staan tot 350 euro. “Ongevallen met vuurwerk kunnen onze en de Nederlandse drukbezette ziekenhuizen nu wel missen. Dat geldt ook voor intoxicaties door drank of drugs. We zullen vannacht stand-by zijn voor crisisoverleg.”