Bij een enorme ontploffing vrijdagochtend in het centrum van Turnhout is een appartementsgebouw deels ingestort. De explosie werd veroorzaakt door gas, veel meer is er tot nu toe niet bekend. Er wordt gevreesd dat er dodelijke slachtoffers zijn, maar door instortingsgevaar zal de zoektocht nog heel de nieuwjaarsnacht en mogelijk nog langer in beslag nemen.