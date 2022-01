Twee op drie horecazaken sluit op oudejaarsavond

Net als in het verleden zal maar een derde van de restaurants de deuren openen om gasten te ontvangen op de laatste dag van het jaar. Vierendertig procent is volgens een ledenbevraging van Horeca Vlaanderen geopend, een beperkte terugval in vergelijking met 2019 toen dat 36 procent was. “De beperkende maatregelen zoals het sluitingsuur, maken het quasi onmogelijk om rendabel te ondernemen voor hen”, stelt Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen.

Hoewel de jaarovergang op een vrijdag valt, is dat niet perse gunstig voor de horeca. De grote spelbreker is het sluitingsuur. Tot 23 uur op restaurant of café om dan de verplaatsing te maken richting thuisomgeving om het nieuwe jaar in te zetten, het valt af te wachten hoeveel mensen dit effectief zullen doen. Twee op drie horeca-uitbaters anticipeert en sluit zelf de deuren.

Als horeca-uitbater is het sowieso een permanente zoektocht naar rendabiliteit tijdens de feestdagen. “Het is bijvoorbeeld ook niet eenvoudig om personeel te vinden in deze periode. Daarbovenop komt nu ook het sluitingsuur”, luidt het. Wie graag aan de toog zit, zou terecht kunnen bij drie op tien cafés.

Door de lockdown bij de eerste coronagolf leerde het brede publiek de mogelijkheden van takeway kennen. Dat concept blijft populair: 45 procent van de restaurants en cateraars doet dit jaar opnieuw beroep op deze formule, en 65 procent daarvan voorziet een speciaal menu om hun cliënteel een culinaire feestavond te bezorgen.