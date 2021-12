Nicky Hayen gaat opnieuw aan de slag als coach in… Wales: “Dit was een makkelijke keuze”

Nicky Hayen is de nieuwe trainer van Haverfordwest. Dat maakte de club uit de Welshe Premier League vrijdag bekend. De 41-jarige Hayen volgt Wayne Jones op. Die Welshman stapte een maand geleden zelf op na een 4-1 nederlaag tegen Flint. Zelf zat Hayen zonder club nadat hij vorig seizoen Waasland-Beveren niet voor de degradatie kon behoeden.

In Wales zal Hayen opnieuw moeten vechten voor behoud. Na 17 speeldagen zijn de “Bluebirds” met 16 punten elfde en voorlaatste. Het verschil met de veilige tiende stek is wel maar één punt en rode lantaarn Cefn Druids volgt al op veertien punten van Haverfordwest.

“Ik ben heel tevreden, dit was een makkelijke keuze”, zegt Hayen op de website van zijn nieuwe werkgever. “Bij de eerste gesprekken met de voorzitter klikte het meteen. We zitten op dezelfde lijn, hebben dezelfde visie, dezelfde ambities. Ik hoop de komende maanden en later successen te kunnen boeken met deze club.”

Hayen wordt teammanager en technisch directeur. Hij tekende een contract voor anderhalf jaar, met een optie op een extra seizoen. De Limburger kan nog niet onmiddellijk aan de slag. Tot hij zijn werkvergunning en de nodige reisdocumenten heeft, blijven Sean Pemberton en Jazz Richards de interimcoaches.

Hayen wordt pas de vierde trainer in de Welshe Premier League die niet van de Britse Eilanden komt. De Spanjaard Lucas Cazorla, de Braziliaan Bruno Lopes en de Australiër Anthony Limbrick, de huidige coach van competitieleider New Saints, gingen hem voor.