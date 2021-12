Nieuwjaarstoespraak Poetin in teken van corona: “Rusland is sterker geworden”

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een nieuwjaarstoespraak de vele duizenden coronadoden in zijn land herdacht. Hij bracht ook hulde aan de Russen in de gezondheidszorg, die “de zieken redden en verzorgen”.

In totaal heeft het coronavirus in Rusland al aan zeker 300.000 mensen het leven gekost. De cijfers zitten er de afgelopen dagen opnieuw op recordkoers, met ongeveer 1.000 dodelijke slachtoffers per dag. Bovendien is slechts 61,8 procent van de Russen volledig gevaccineerd. Desalniettemin heeft Rusland leren leven met het virus, vindt president Poetin. “We zijn voor kolossale uitdagingen komen te staan, maar hebben geleerd in deze barre omstandigheden te leven en de moeilijkheden aan te pakken”, zei hij vrijdag in een op televisie uitgezonden nieuwjaarstoespraak.

Ook meer algemeen heeft Rusland het afgelopen jaar moeilijkheden overwonnen, zei Poetin. “We hebben hard en consequent gestreden voor onze nationale belangen, de veiligheid van het land en van de burgers”, klonk het. “Natuurlijk zijn er nog veel onopgeloste problemen, maar we zijn dit jaar goed doorgekomen.” De belangrijkste uitdaging blijft de verbetering van de levensstandaard van de Russen, zei de president nog, “want dat maakt Rusland sterker”.

Poetin riep zijn landgenoten, die hij aansprak als “dierbare vrienden”, op om “samen de positieve veranderingen die voor ons liggen tegemoet te treden”. De toespraak werd om middernacht uitgezonden in het oosten van Rusland, waar het nieuwe jaar eerder begint dan in de hoofdstad Moskou. Daar komt Poetin pas over enkele uren op de televisie.

Het afgelopen jaar stond onder meer in het teken van toenemende spanningen tussen Moskou en het westen. Poetin had gisteren/donderdag nog een telefonisch onderhoud met de Amerikaanse president Joe Biden over de aanhoudende Russische militaire dreiging in het oosten van buurland Oekraïne.