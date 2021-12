Jihadisten doen 4.000 mensen in Mozambique op de vlucht slaan

In een maand tijd zijn in het noorden van Mozambique bijna 4.000 mensen hun dorpen ontvlucht wegens aanvallen van jihadisten. Dat zeiden de lokale autoriteiten vrijdag.

Opstandige jihadisten zijn al vier jaar actief in de arme maar gasrijke provincie Cabo Delgado (noordoosten), waar een moslimmeerderheid woont. De voorbije maanden voerden ze echter ook steeds meer aanvallen uit in de naburige provincie Niassa.

In Niassa, dat aan het westen van Cabo Delgado grenst, hebben op een maand tijd daardoor al meer dan 3.800 mensen hun huizen en dorpen verlaten. “Het gaat om mensen die geviseerd worden door aanvallen in het district Mecula”, zegt een woordvoerder van de provincie. De meesten van hen hebben onderdak gevonden in de stad Mecula, sommigen in scholen, anderen bij familie.

De ontheemden in Niassa komen er boven op de zowat 820.000 mensen die sinds het begin van de islamistische opstand in 2017 hun huizen in Cabo Delgado zijn ontvlucht.

Sinds juli staan meer dan 3.000 Afrikaanse soldaten - vooral Zuid-Afrikanen en Rwandezen - en Europese en Amerikaanse instructeurs het door de opstandelingen overrompelde Mozambikaanse leger bij.