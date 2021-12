Crelan telt uiteindelijk 691 miljoen euro neer voor AXA Bank

De deal heeft een waarde van 691 miljoen euro. Crelan betaalt netto 611 miljoen euro cash, en het draagt zijn verzekeringstak Crelan Insurance over aan AXA Belgium, de Belgische verzekeringsdochter van AXA. Die laatste operatie wordt gewaardeerd op 80 miljoen euro.

AXA en Crelan hebben ook een distributieovereenkomst gesloten voor de verkoop van schuldsaldo- en schadeverzekeringen in de Crelan-bankkantoren, vanaf 1 januari 2022.

Bedenkingen van de ECB

In tegenstelling tot wat initieel was aangekondigd, neemt AXA uiteindelijk geen minderheidsbelang van 9,9 procent in Crelan en AXA Bank België. De Franse groep tekent wel in op een kapitaalinstrument van Crelan.

De overname was in oktober 2019 al aangekondigd. Maar de deal sleepte lang aan omdat de Europese Centrale Bank (ECB) bedenkingen had. Enkele weken geleden volgde toch groen licht van de ECB, de Nationale Bank van België en de Franse centrale bank.

Met de overname van AXA Bank België verdubbelt Crelan in omvang. De nieuwe fusiebank wordt een “uitdager van de grootbanken”, zo klonk het al in 2019.