2022 wordt het politieke jaar waarin… ‘Jojo Jan’ van die bijnaam moet afgeraken, en Coens wellicht op zoek moet naar een andere job

De opdracht is duidelijk, zowel voor de Vlaamse als de federale regering: maak van 2022 een beter politiek jaar dan 2021. En niet alleen in de strijd tegen corona. Het voorbije jaar heeft de Wetstraat al te vaak een slechte beurt gemaakt. Door eindeloos te kibbelen, elkaar de duvel aan te doen of gewoon door niet te beslissen. Met deze tien suggesties zou het beter moeten worden.