Celtic haalt drie Japanners voor achtervolging op Rangers

Aanvaller Daizen Maeda (24) komt op huurbasis over van Yokohama F. Marinos, met een aankoopoptie. De tweevoudige international werd dit jaar met 23 doelpunten gedeeld topscorer van de Japanse J-League. Yosuke Ideguchi (25) en Reo Hatate (24) ondertekenden allebei een contract voor 4,5 jaar in Glasgow. Ideguchi komt over van Gamba Osaka. De middenvelder, die vijftien keer voor de nationale ploeg speelde, kwam eerder uit voor het Engelse Leeds United. Celtic nam de multifunctionele Hatate over van Kawasaki Frontale. Hatate deed afgelopen zomer met het olympische elftal van Japan mee aan de Spelen in eigen land.

Met de in juli aangeworven Kyogo Furuhashi had Celtic al een Japanse international in de rangen. Voor hij afgelopen zomer het roer overnam bij Celtic, was trainer Ange Postecoglou drie jaar lang in de Japanse competitie aan de slag als coach van Yokohama F. Marinos.