Minder journalisten gedood dit jaar, maar zware tol in Azië

In de loop van 2021 werden 45 journalisten en andere mediamedewerkers vermoord tijdens het uitoefenen van hun job, een pak minder dan het jaar ervoor (65). In Azië, met daaronder Afghanistan, eiste het geweld wel een hoge tol, meldt de Internationale Federatie van Journalisten (IFJ).

“Het cijfer van 45 (overlijdens) is een van de laagste sinds de IFJ begon met het publiceren van jaarverslagen over journalisten die het leven lieten bij werkgerelateerde incidenten”, aldus de organisatie, die zo’n 600.000 leden telt verspreid over 140 landen. Sinds 1991 zijn er wereldwijd 2.721 journalisten vermoord.

“De risico’s gelieerd aan gewapende conflicten zijn de laatste jaren afgenomen als gevolg van de beperkte blootstelling van mediaprofessionals, die steeds minder vaak oorlogen verslaan”, verklaarde de IFJ. “Tegelijkertijd nemen de bedreigingen door criminele bendes en drugskartels, van de sloppenwijken van Mexico tot de straten van Europese steden in Griekenland en Nederland, nog steeds toe en zijn zij verantwoordelijk voor veel gerichte moorden”, aldus het rapport.

Weinig troost

De regio Azië-Stille Oceaan torst de zwaarste tol met 20 moorden, gevolgd door Noord- en Zuid-Amerika (10), Afrika (8), Europa (6) en het Midden-Oosten en de Arabische wereld (1). Naast de 45 moorden zijn er in Iran ook twee journalisten bij toeval om het leven gekomen.

Hoewel de daling in 2021 “goed nieuws is, biedt het weinig troost in het licht van het aanhoudende geweld dat het leven heeft gekost aan journalisten in landen als Afghanistan (9), Mexico (8), India (4) en Pakistan (3)”, besluit de IFJ, die erop wijst dat “journalisten en medewerkers van de media het vaakst worden gedood omdat zij corruptie, criminaliteit en machtsmisbruik in hun gemeenschappen, steden en landen aan de kaak stelden”.

De organisatie roept op tot “een nieuw VN-verdrag ter bescherming van journalisten”.