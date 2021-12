Miljoenen Russen zetten nieuwe jaar in met vuurwerk in Moskou

De Russische hoofdstad viert de jaarwisseling traditioneel met grote vuurwerkshows op verschillende plaatsen. Moskovieten overschouwen het spektakel vanaf de Mussenheuvels of in de wolkenkrabberwijk Moskou City.

Hoewel Rusland op dit moment betrekkelijk veel coronabesmettingen telt, gelden er geen grote beperkingen op de eindejaarsfestiviteiten. Zo zijn restaurants en discotheken gewoon open, net als de vele schaatsbanen in het land. Ook theatervoorstellingen kunnen doorgaan, al is een coronapas op de meeste plaatsen wel verplicht. In het wereldberoemde Bolsjojtheater werd op oudejaarsavond het ballet ‘De notenkraker’ vertoond. Die voorstelling was al maanden van tevoren uitverkocht.

De meeste Russen trekken zich na afloop van het vuurwerk of het theater terug met familie of vrienden om cadeautjes te openen, te eten en feest te vieren met kaviaar, champagne en Russische salades. In Rusland worden de geschenken op oudejaar en nieuwjaar uitgedeeld: de Russisch-orthodoxe kerk viert kerst pas op 7 januari.

© AP