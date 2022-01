Grootouders voor het Klimaat schrijven opnieuw een ‘omgekeerde nieuwjaarsbrief’

Borgmans richt zich in zijn brief tot de “jonge mensen van de toekomst” en zegt dat hij de jeugd bewondert omdat ze niet bij de pakken blijven zitten in de klimaatcrisis. De acteur roept iedereen ook op om meer te doen om de klimaatverandering tegen te gaan. “We moeten meteen enkele versnellingen hoger schakelen. Iedereen: bedrijven, politiek, iedereen.” Eindigen doet de brief met een pleidooi om de moed niet te verliezen. “Laten we moed, geduld, vertrouwen en liefde koesteren in de onbekende wereld die we betreden. Denk niet links, denk niet rechts, denk na.”

De Grootouders voor het Klimaat is een onafhankelijke vzw die zich inzet om een leefbare wereld door te geven aan de volgende generaties. De beweging betoogde de afgelopen jaren onder meer verschillende keren mee met de klimaatspijbelaars.

Sinds 1 januari 2019 richten de klimaatgrootouders elk jaar een omgekeerde nieuwjaarsbrief aan hun kleinkinderen. De vorige twee edities mochten jeugdschrijvers Marc De Bel en Linda Van Mieghem de brief schrijven en voorlezen.