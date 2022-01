Grote Nederlandse bedrijven vanaf 2022 verplicht meer vrouwen in top aan te nemen

Grote Nederlandse bedrijven zijn vanaf 1 januari verplicht om meer vrouwen in de hoogste echelons te benoemen. Een wetsvoorstel om een zogeheten vrouwenquotum of streefcijfer aan te houden in de top van het bedrijfsleven werd in september aangenomen. De wet zou eigenlijk niet nodig moeten zijn, schreef demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker destijds, maar is “noodzakelijk als duw in de rug van het bedrijfsleven om nu eens een keer echt werk te maken van diversiteit”.