1 ongeval op de 3 te wijten aan alcohol op nieuwjaarsdag

Een glaasje champagne thuis, een jenevertje bij de ouders, een likeurtje bij de grootouders en voor je het weet heb je te veel op. Niet te verwonderen dat nieuwjaarsdag een van de gevaarlijkste dagen van het jaar is op de weg. Bij één op de drie ongevallen met gewonden is er alcohol in het spel, waarschuwt Vias.

Elke dag gebeuren er in ons land gemiddeld twaalf ongevallen met een bestuurder die onder invloed van alcohol is. Op feestdagen is dat iets meer. Zeker wanneer de feestdag op een warme lente- of zomerdag valt. Maar nieuwjaarsdag springt er toch bovenuit. Die dag is bij gemiddeld één ongeval op de drie alcohol in het spel. Dat wil zeggen dat minstens een van de betrokkenen een positieve test aflegt.

“In de periode 2011 tot 2020 gebeurden gemiddeld 12 alcoholgerelateerde ongevallen per dag in ons land, ofwel één ongeval per twee uur. Dat komt overeen met 11 procent van de letselongevallen die dagelijks gebeuren. Maar op nieuwjaarsdag tellen we gemiddeld 26 ongevallen waarbij minstens één bestuurder onder invloed is van alcohol. Dat komt neer op ongeveer 1 op de 3 ongevallen met gewonden die dag (31%). Ook op kerstdag is het aandeel alcoholgerelateerde ongevallen bijna dubbel zo groot als op een gemiddelde dag”, zegt Stef Willems van Vias.

Daarom zal er, net als in het kerstweekend, ook komend weekend extra gecontroleerd worden door lokale en federale politie. En ook begin volgende week steken de politiediensten een tandje bij. Al zullen er minder nieuwjaarsrecepties zijn dan anders door de coronamaatregelen.