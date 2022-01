Feestnacht loopt weer uit de hand: heethoofden richten vuurpijlen naar politie in Antwerpen en Gent, 400 interventies in Brussel

Het lijkt wel een jammerlijke gewoonte te worden: ook dit jaar liepen de festiviteiten voor nieuwjaar in verschillende grote steden uit de hand. Op de Antwerpse kaaien gooiden heethoofden met glas en vuurwerk naar de politie, en in Gent kwam het tot een soortgelijke veldslag op het Sint-Baafsplein. In Brussel tenslotte moesten al zeker 400 interventies uitgevoerd worden voor vechtpartijen, brandjes, illegale bijeenkomsten en gesloopt straatmeubilair.

Antwerpen: vuurpijlen en glas naar politie gegooid

Antwerpen beleefde een woelige oudejaarsnacht. Op het Steenplein, aan de kaaien, hadden veel mensen zich verzameld. Na middernacht raakten de gemoederen verhit. “Vermoedelijk dronken personen gooiden met vuurwerk, glas en andere projectielen naar de politie”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns. “Gezien de drukte escaleerde de situatie snel. In die drukte was er wat onrust en geduw en getrek.”

Er werd versterking gestuurd in de hoop dat de rust snel zou weerkeren, maar een groepje onrustzaaiers bleef de politie uitdagen en duwen. Zo liet een gespierde jongeman in wit T-shirt zich ontvallen dat hij de politie ging kapotmaken. De relschopper in kwestie werd al snel op de grond gewerkt en gearresteerd. “We hebben de indruk dat er veel dronken personen in de groep zitten”, zegt Bruyns. “We hebben veel middelen ingezet. Verschillende jongeren negeerden de bevelen van de politie om de plaats te verlaten of weg te gaan. Stelselmatig zijn agressievelingen uit de groep gehaald.” Niet zonder slag of stoot wist de politie de situatie op de kaaien weer onder controle te brengen, iets na 1 uur keerde de rust terug.

Ook op verschillende andere plekken in de stad werden brandjes gesticht, onder meer bromfietsen en bushokjes vatten vuur. Elders werd vuurwerk afgestoken, waarbij “pijlen niet verticaal, maar horizontaal” gericht werden, aldus nog Bruyns. Ook die situaties zijn onder controle gebracht. De politie voerde in Antwerpen al zeker 40 bestuurlijke aanhoudingen uit. Minstens één persoon werd gerechtelijk aangehouden.

Gent:

Ook in Gent was het druk op straat. Op de meeste plaatsen bleef het rustig, maar op het Sint-Baafsplein verzamelde zich een grote groep jongeren die massaal met bommetjes gooide, en later ook vuurpijlen afstak. De politie kwam ter plaatse, en werd prompt zelf het doelwit. Daarop werd er versterking opgeroepen, waarna de situatie kalmeerde.

Brussel: bijna 400 interventies door politie

In Brussel moesten de politiediensten dan weer 395 interventies uitvoeren. 129 mensen zijn bestuurlijk aangehouden. De meeste interventies vonden plaats in de politiezone Brussel-West (116 interventies), die de gemeentes Sint-Jans-Molenbeek, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Koekelberg beslaat, en in de zone Brussel Hoofdstad Elsene (110 interventies). Ondanks het vuurwerkverbod in de hoofdstad werd toch op verschillende plekken vuurwerk afgestoken.

De Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kreeg 35 oproepen voor brandend stadsmeubilair, voornamelijk brandende vuilbakken, en moest zes keer tussenkomen bij brandende auto’s. De brandweer voerde 72 interventies uit en de ziekenwagen 120 interventies.

Openbaarvervoermaatschappij MIVB zag een aantal bussen, trams en bushaltes beschadigd. Het premetrostation Anneessens werd eerder op de avond gesloten. Het MIVB-net is op oudejaarsnacht helemaal gratis.

Nederland: duizenden mensen verzameld op de Dam

Ook in het buitenland liep de oudjaarsnacht uit de hand .In Amsterdam moest de politie het gebied rond het Nationaal Monument op de Dam, een plein in het centrum van de stad, vrijmaken. Rond middernacht bevonden zich daar namelijk 3.000 tot 4.000 mensen, waar ondanks het vuurwerkverbod toch vuurwerk werd afgestoken.

Ook elders in Nederland werden brandjes gesticht. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort, Rotterdam, Harderwijk, Veenendaal en Barendrecht gingen auto’s in vlammen op. In Oss moesten vijftien woningen worden geëvacueerd, nadat er brand was uitgebroken in een gasverdeelstation. In Uithoorn vloog een buurtcentrum in brand. In Apeldoorn brak brand uit op een balkon van een woning. Volgens lokale media ontstond de brand door vuurwerk op het balkon. Ook in Leiden ging een gebouw in vlammen op.

