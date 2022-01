Bart De Wever blikt terug op 2021: “Ik kan goedgemutst uit Antwerpen vertrekken, en depressief zijn als ik in Brussel aankom”

In de helft van zijn tweede legislatuur is Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) een tevreden man. De crisis rond de toetreding van Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) tot het schepencollege, is verteerd. Voor hem toch. Voor Open Vld was het ‘geen aangenaam moment’, geeft hij toe. “Maar het belangrijkste is dat we de coalitie kunnen verderzetten.” Als partijvoorzitter is De Wever minder gelukkig: “Ik kan goedgemutst uit Antwerpen vertrekken, en depressief zijn als ik in Brussel aankom.”