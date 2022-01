President van Taiwan roept China op om “militair avonturisme” te staken

Peking voerde de druk op het democratische eiland op sinds het aantreden in 2016 van Tsai, die stelt dat Taiwan soeverein is en geen deel is van China. De jongste maanden voerde de Chinese luchtmacht een recordaantal vluchten uit in luchtverdedigingszone van Taiwan.

LEES OOK. “Zouden Amerikanen willen flirten met de dood voor Taiwan?”: Chinese invasie van Taiwan lijkt alleen nog kwestie van tijd (+)

De autoriteiten in Peking “zouden moeten stoppen met het propageren van het militaire avonturisme in hun rangen”, zei Tsai in haar nieuwjaarstoespraak. “Het aanwenden van militaire middelen is absoluut geen optie om de geschillen tussen onze twee partijen op te lossen.”

Peking beschouwt het eiland als een opstandige provincie, die op termijn herenigd moet worden met het continent, desnoods met geweld. In zijn nieuwjaarstoespraak zei de Chinese president Xi Jinping dat de “volledige hereniging van ons vaderland een gedeeld streven is van de volkeren” van China en Taiwan.

Het Taiwanese ministerie van Defensie had in oktober gewaarschuwd voor de militaire spanningen met China. Die zouden in veertig jaar nooit zo hoog opgelopen zijn.