Inwoners van Spaans dorpje organiseren klopjacht op ‘Galicische Rambo’: “Het is waanzinnig dat wij dit moeten doen”

De inwoners van het Spaanse dorp Pontedeume, in de noordwestelijke provincie Galicië, hebben samen een klopjacht georganiseerd op een veroordeelde moordenaar – bijnaam “de Galicische Rambo” – die bekendstaat om zijn vele ontsnappingen uit de gevangenis en zijn kennis van overlevingstechnieken in de wilde natuur, die zich vermoedelijk in de buurt verstopt.

Alfredo Sánchez Chacón (63) zou tot 2025 in de cel moeten zitten voor een moord die hij pleegde in 1996, maar lijkt daar weinig zin in te hebben: hij bouwde inmiddels een ware reputatie als ontsnappingskoning op. In 1999 bond hij enkele lakens aan elkaar, zodat hij uit een raam kon klimmen terwijl enkele andere gedetineerden de cipiers afleidden. Toen bleef hij twee jaar op de vlucht in de noord-Spaanse bossen, daarbij geholpen door zijn kennis van de natuur als voormalig lid van het Spaanse Legioen. In 2001 ontsnapte hij opnieuw uit de gevangenis, al duurde zijn vrijheid toen amper 25 minuten.

In maart volgde een nieuwe vlucht, al was die dit keer minder spectaculair: toen keerde hij gewoon niet terug naar de gevangenis na een dag verlof.

Mysterieuze man

Enkele maanden later gingen de alarmbellen rinkelen in Pontedeume: in het kleine dorpje – op zo’n 100 kilometer van de gevangenis waaruit Chacón ontsnapte – deden steeds meer verhalen de ronde over spullen die op mysterieuze wijze verdwenen uit keukens: pakken koekjes, blikjes bier, of vlees. Iemand stootte ’s nachts zelfs op een man die de ijskast leeg aan het halen was.

Vorige week vielen de puzzelstukjes in elkaar, toen een jager in de bossen stootte op een man die erg leek op de omschrijving van de voortvluchtige Chacón, die leefde in een geïmproviseerd kamp in het dichte woud nabij het dorp.

Gezien de lakse reactie van de Spaanse politie, nemen de inwoners van Pontedeume nu het heft in eigen handen: ze hebben een patrouille van acht mannen samengesteld, die het bos gaat uitkammen. “Het is waanzinnig dat wij dit moeten doen”, aldus een inwoner tegen La Voz de Galicia.