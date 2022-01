Vermagerde prins Laurent sluit woelig 2021 af met Claire en kinderen

“Prins Laurent en zijn gezin wenst (sic) iedereen een mooi en gelukkig 2022”, schrijft de jongere broer van koning Filip op de Facebook-pagina van de Stichting Prins Laurent. “Dat het dierenrijk ons mag blijven verbazen.” Laurent, die in het verleden Prins Woef werd genoemd omwille van zijn liefde voor honden, bekommert zich met zijn organisatie om dierenwelzijn.

(lees verder onder de post)

De nieuwjaarswensen worden begeleid met een nieuwe foto van Laurent en zijn gezin. Hij wordt stralend afgebeeld naast zijn echtgenote prinses Claire (47), zijn rechterarm lijkt op haar knie te rusten. Laurent is ook zichtbaar afgeslankt. Onlangs maakte hij bekend dat hij op twee jaar meer dan 30 kilogram is afgevallen en nog zo’n 100 kilogram weegt. Het echtpaar wordt omringd door hun drie kinderen: dochter Louise (17) en tweelingzoons Aymeric en Nicolas (16).

Hecht gezin

De foto geeft de indruk van een hecht en gelukkig gezin. Dat wil Laurent ook uitdragen, nadat afgelopen zomer geruchten over huwelijksproblemen waren opgedoken. Die verhalen werden mee gevoed door de langdurige onzichtbaarheid van Claire in het openbare leven. Begin oktober verscheen ze voor het eerst, na bijna twee jaar afwezigheid, weer op een officiële activiteit van het koningshuis.

Laurent heeft de geruchten over een nakende echtscheiding altijd ontkend. Na haar recente comeback liet hij verstaan dat Claire zo lang afwezig was gebleven uit protest: “Mijn vrouw is intelligent, en ze begint het kotsbeu te worden hoe zij in sommige sferen hier in België wordt behandeld. Dit is haar manier om te zeggen dat ze niet akkoord gaat. En ze heeft gelijk.” Claire is overigens op die ene keer niet meer in beeld gekomen de voorbije maanden.

Vorig jaar verspreidde Laurent ook al opvallende nieuwjaarswensen, door samen met zijn gezinsleden te poseren in truien à la Marc Van Ranst.