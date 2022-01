Drukke oudejaarsnacht voor politie Oostende: 64 interventies, inspecteur krijgt slag in het gezicht

De Oostendse politie heeft er een drukke en bewogen oudejaarsnacht op zitten. In totaal werden er 64 interventies genoteerd. En bij één van de laatste daarvan raakte een inspecteur gewond. Bij een tussenkomst voor huiselijk geweld deelde de man des huizes een rake vuistslag uit. “Hij is nu een tijdje buiten strijd. Geweld tegen politiemensen valt nooit goed te praten”, klinkt het bij de politie zelf.

De Oostendse politie had er zaterdagmorgen in de vroege uurtjes een drukke oudejaarsnacht op zitten. Maar net toen ze dachten dat het zwaartepunt voorbij was, moesten ze rond 6.20 uur toch nog tussenbeide komen.

Er liep een oproep binnen voor huiselijke moeilijkheden en de toegesnelde politiemensen probeerden de heer des huizes te kalmeren. Maar dat bleek onbegonnen werk en de verdachte begon de agenten zelfs te duwen. Zij sloegen de 31-jarige Oostendenaar dan ook in de boeien. “Maar daarbij deelde hij een gerichte vuistslag uit op het linkeroog van één van onze inspecteurs”, zegt Philip Caestecker, korpschef van de Oostendse politie. “Hij is nu een tijdje buiten strijd. Fysieke agressie tegen politiemensen valt nooit goed te praten. Het is onze job om de angel uit bepaalde situaties te halen en oplossingen te zoeken. Op oudejaarsavond deden we tal van interventies waarbij we telkens bemiddelden optraden. Spijtig genoeg liep het bij het laatste geval fout af.”

De korpschef heeft gelijk als hij over “tal” van interventies spreekt. Want de overgang van 2020 naar 2021 was voor de Oostendse politie de rustigste oudejaarsavond ooit. Toen waren er “slechts” 33 interventies nodig. Dit jaar waren dat er echter bijna dubbel zoveel. De Oostendse flikken moesten namelijk 64 keer tussenbeide komen. Al is dat nog iets minder dan in pre-coronatijden. De politie verwachtte aanvankelijk een behoorlijk rustige nacht door de geldende maatregelen, maar die voorspelling bleek toch niet volledig uit te komen.

“Oudejaarsavond is - in tegenstelling tot kerstavond - één van onze drukste avonden. Maar in vergelijking met vorig jaar was het ook opvallend drukker”, zegt korpschef Philip Caestecker. “Er was geen vuurwerk op de dijk, er waren geen grote feesten en de horecazaken sloten om 23 uur of gingen zelfs niet eens open. Maar toch mogen we niet vergeten dat er in tegenstelling tot vorig jaar een pak minder restricties zijn. Toen gold er bijvoorbeeld nog een avondklok om middernacht.”

Fuif met ‘fire pit’

De korpschef benadrukt dat de samenwerking met de horeca in Oostende zeer goed verliep. De interventies speelden zich dan ook voornamelijk elders af. Zo waren er negen oproepen voor nachtlawaai. Telkens werd bemiddeld, maar uiteindelijk moest wel één proces-verbaal opgesteld worden. Twee mensen kregen ook een proces-verbaal wegens openbare dronkenschap. En in het Maria Hendrikapark, beter bekend als ’t Bosje, werd een fuif met een ‘fire pit’ stilgelegd. Alle aanwezigen vertrokken na de tussenkomst van de politie naar huis. En op het Cardijnplein in de nieuwe wijk Nieuwe Stad werd een samenscholing van zo’n 50 mensen na een gesprek met de politie ontbonden.

Tot slot kon de politie ook twee personen oppakken die verdacht worden van de diefstal van verschillende gsm’s. Eén slachtoffer kon het duo traceren via de app “Vind mijn toestel” en sprak de patrouillerende politie aan. Na een achtervolging en een zoekactie konden ze vier gsm’s terugvinden onder een geparkeerde wagen. Even later konden ook de twee verdachten opgepakt worden.