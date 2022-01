Drie dagrecords op rij: warmste Nieuwjaar sinds begin van de metingen

In Ukkel was het om 13.40 uur 13,7 graden Celsius. Daarmee is het nu al de warmste nieuwjaarsdag sinds het begin van de waarnemingen. Dat melden weermannen David Dehenauw en Frank Deboosere op Twitter.

Het vorige dagrecord dateert van 1 januari 2012 met 13,6 graden Celsius. Het definitieve resultaat zal pas later op de dag gekend zijn.

Ook de voorbije dagen sneuvelden warmterecords.

(lees verder onder de tweets)

Donderdag hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten in december

Het KMI heeft donderdag in Ukkel de hoogste minimumtemperatuur ooit gemeten in december. Dat blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het meteorologisch instituut.

Het werd op de 30ste in Ukkel niet kouder dan 12,8 graden Celsius. Het gaat om de hoogste minimumwaarde in december sinds het begin van de waarnemingen in 1892. Ook op 17 december 2015 zakte het kwik niet onder die temperatuur.

De laagste temperatuur in Ukkel werd afgelopen maand op 22 december gemeten (-4,2 graden). De hoogste temperatuur dateert eveneens van 30 december: toen werd het daar 14,2 graden. Het absolute record van 16 graden in december van 2015 bleef daarmee ruimschoots buiten schot.

Hoewel december begon met een koudere periode, werd het vanaf de 23ste warmer en lagen de temperaturen de laatste dagen ver boven hun normalen, met opeenvolgende dagrecords tot gevolg. Daardoor kwam de gemiddelde temperatuur in Ukkel (5,6 graden) uiteindelijk meer dan 1 graad boven de normale waarde (4,3 graden) uit. Er waren in totaal maar vijf vorstdagen (normaal 9,3).

Wat neerslag betreft, kende december een zeer nat begin. In de eerste tien dagen viel er in totaal 64,8 millimeter neerslag in Ukkel en uiteindelijk viel er in de hele maand 97,6 millimeter. De normale waarde bedraagt 87,4 millimeter. Met 22 neerslagdagen waren er meer dan normaal (19,4). Er waren ook drie onweersdagen (normaal 3,8). In heel het land sneeuwde het in totaal vijftien dagen.

Minder zon

Hoewel december iets warmer was dan normaal, kregen we dus minder zon te zien. Die scheen in Ukkel maar 29 uur en 43 minuten. Normaal komt de zon in december 48 uur en 35 minuten piepen.