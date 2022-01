Minder geweld en in brand gestoken auto’s in Frankrijk in nieuwjaarsnacht

In Frankrijk zijn er tijdens nieuwjaarsnacht minder auto’s in vlammen opgegaan, is er minder geweld geweest en heeft de politie minder moeten ingrijpen dan in 2019. Dat blijkt uit een balans van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken zaterdag.

In totaal werden in Frankrijk 874 auto’s in brand gestoken, tegen 1.316 in 2019. Het jaar 2020 wordt niet meegerekend, omdat er toen een avondklok van kracht was. Het aantal arrestaties steeg wel van 376 in 2019 naar 441 in 2021. Ook werden meer personen in voorlopige hechtenis genomen, respectievelijk 314 en 381.

“Er was minder geweld tijdens oudejaarsnacht dankzij de inzet van de ordediensten”, tweette minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Er werden 95.000 gendarmes ingezet in Frankrijk, waarvan 9.000 alleen al in Parijs. Ook waren 32.000 brandweermannen opgetrommeld.

In Parijs, waar de prefectuur de mondmaskerplicht had heringevoerd wegens de opflakkering van Covid-19, kregen 779 personen een proces-verbaal omdat ze hun mondmasker niet droegen, zegt een politiebron. Op de Champs-Elysées alleen al gebeurde dat 600 keer.

In het departement Yonne trof de politie zaterdagochtend een raveparty aan met 1.500 aanwezigen op een industriële site in de gemeente Saint-Florentin. Dat zeggen de prefectuur en de gendarmerie.