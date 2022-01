Geweld verstoort feestelijkheden in Leipzig en Dresden

De politie in de oostelijke stad Leipzig voert een onderzoek wegens ordeverstoring na de rellen van nieuwjaarsnacht. Zaterdag, ongeveer een halfuur na middernacht, liepen er meldingen binnen van brandende voorwerpen, zei de politie. Honderden personen waren bijeengekomen in het oosten van de stad. Een groep gooide voorwerpen naar politie en voertuigen.

De situatie was chaotisch, maar rond 2 uur had de politie ze weer onder controle, zegt de woordvoerder. Er waren geen gewonden. In dezelfde straat waren er midden december al rellen.

Politie bekogeld

Vlak voor middernacht meldde de politie van Leipzig al kleine branden en schade aan eigendommen. De politie rukte in groten getale uit, aanvankelijk met focus op de wijk Connewitz, die beschouwd wordt als broeinest van de linkse alternatieve scène. Twee jaar geleden waren er al rellen.

Ondertussen meldde de politie in Dresden, eveneens in het oosten, dat een groep van vijftig à honderd personen kort voor middernacht de politie bekogelde in de stad. De relschoppers richtten ook blokkades op op straat en staken die in brand. Eén politievoertuig werd beschadigd, nadat er met flessen naar werd gegooid. Toen de politie versterking kreeg, doofden de rellen uit.