Kevin De Bruyne wint met Manchester City in extremis bij Arsenal dankzij Rodri

Manchester City heeft zaterdag op nieuwjaarsdag op de 21e speeldag van de Premier League in extremis de drie punten veroverd bij Arsenal. De koploper in Engeland won na een late goal van Rodri met 1-2.

Saka (31.) bracht Arsenal voor, maar Mahrez (57.) stelde gelijk in de tweede helft op strafschop. De thuisploeg schoot zichzelf nadien in de voet, toen Gabriel Magalhães twee minuten later tegen zijn tweede geel aanliep. Het duel leek op een draw te gaan eindigen, tot Rodri (90.+3) helemaal in het gaatje de winner scoorde: 1-2.

Kevin De Bruyne speelde bij City de hele partij. Bij Arsenal bleef Albert Sambi Lokonga op de bank.

City voert de Premier League ruim aan met 53 punten, eerste achtervolger Chelsea (wedstrijd minder) telt er 42. Arsenal (35 punten) staat vierde.

