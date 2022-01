Twee mannen op tien minuten tijd twee keer gearresteerd in Bredene

Twee vreemdelingen zonder verblijfsvergunning maakten het vrijdag behoorlijk bont. De twee werden eerst opgepakt omdat ze een diefstal pleegden in een shoppincenter in Bredene. Ze werden vrijgelaten en amper tien minuten later liepen ze alweer tegen de lamp.

De twee mannen pleegden vrijdag een eerste diefstal in een shoppingcenter in Bredene. De politie kwam tussenbeide en pakte hen op. Ze mochten het kantoor uiteindelijk weer verlaten en kregen van de Dienst Vreemdelingenzaken een bevel om het grondgebied te verlaten. Maar amper tien minuten later slaagden ze er in om alweer tegen de lamp te lopen. Eén van hen was namelijk aan de handvaten van wagens aan het voelen en de andere had een fiets gestolen. Toen de politie tussenbeide kwam, gooide die de fiets richting de agenten. De twee werden gearresteerd en verhoord. Ze zullen zondagmorgen voor de onderzoeksrechter geleid worden.