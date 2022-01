‘De Wurger van Linkeroever’, de eerste seriemoordenaar in Vlaanderen

Michel Bellen (74) vermoordde en verkrachtte in de jaren zestig vrouwen uit haat. Experts beschouwen hem als de eerste echte seriemoordenaar die in Vlaanderen heeft toegeslagen. Het hof van assisen in Antwerpen veroordeelde de 20-jarige man in 1966 tot de doodstraf voor de moord en de verkrachting van twee Antwerpse vrouwen. Die doodstraf zou later worden omgezet in een levenslange gevangenisstraf, die lang niet zo levenslang zou blijken.