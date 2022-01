Nederlandse politie maakt einde aan illegale raveparty voor Nieuwjaar in oude steenfabriek

De Nederlandse politie heeft zaterdagmiddag een einde gemaakt aan een grote illegale raveparty in een loods in Rijswijk, een dorp in de provincie Gelderland. Daar zijn honderden mensen uit binnen- en buitenland al sinds vrijdagavond aan het feesten. In Nederland is sinds een tiental dagen een strenge lockdown wegens de coronapandemie van kracht.

Het feest vond plaats in een oude steenfabriek. Na middernacht kwamen de eerste meldingen binnen bij de politie. Die greep tijdens de nacht niet in, volgens een woordvoerder omdat het terrein moeilijk begaanbaar is en de politiemensen elders nodig waren. Maar zaterdagmiddag werd wel ingegrepen, al hoopte de politie dat de meeste feestvierders uit zichzelf zouden vertrekken. Volgens het lokale nieuwsmedium Omroep Gelderland verlieten de laatste feestneuzen iets voor 17 uur het terrein.

Ook in Frankrijk, op een industrieterrein in Saint-Florentin in het departement Yonne, was zaterdagmiddag een illegale raveparty aan de gang. Volgens de prefectuur zijn daarbij ongeveer 1.500 mensen aanwezig. De politie probeert het terrein nu te ontruimen.

