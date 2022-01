Rode lantaarn Serie A vindt dan toch overnemer en kan in hoogste klasse blijven

Voor Salernitana dreigde een uitsluiting uit de Serie A. De Zuid-Italiaanse club was immers in handen van Claudio Lotito, eveneens de sterke man bij Lazio. De Serie A verbiedt het dat twee teams in dezelfde competitie onder de eigendom vallen van één persoon. Salernitana zocht maanden tevergeefs naar een overnemer. De rode lantaarn had nog tot 31 december om van eigenaar te wisselen. Helemaal in het gaatje raakte de deal dus nog rond, bevestigde de FIGC aan het Franse persbureau AFP.

Het akkoord geeft de club, waar onder meer voormalig Frans international Franck Ribéry voetbalt, 45 dagen extra om de verkoop officieel af te ronden. In juli 2021 keurde de Italiaanse voetbalbond de promotie van Salernitana naar de Serie A goed, maar de federatie eiste dat de club binnen de zes maanden van eigenaar zou veranderen.