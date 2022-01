Broer van slachtoffer Patrick in rouw na gasontploffing in Turnhout: “Het zal nooit meer hetzelfde zijn”

LEES OOK. Mesaanval kreeg hem niet klein, maar tegen gasexplosie was hij kansloos: Patrick en Rosa twee van de vier dodelijke slachtoffers in Turnhout (+)

“We moeten er nu vooral zijn voor elkaar”, zegt hij. Het overlijden van broer Patrick slaat hard in bij de familie. “Vorig jaar verloren we onze moeder en nu Patrick. Dit is echt heel erg, het zal nooit meer hetzelfde zijn.”

Patrick kwam uit een groot gezin van vijf broers en twee zussen. Eén van de zussen stond tijdens het drama in contact met slachtofferhulp en vertelde het slechte nieuws. “Eerder op de avond had ze mij al gebeld om te laten weten dat er een ontploffing had plaatsgevonden in het gebouw waar Patrick woonde”, zucht Frans. “Hij woonde op het gelijkvloers dus we vreesden de hele nacht het ergste.”

’s Ochtends kwam dan uiteindelijk het slechte nieuws dat Patrick overleden was. Hij en zijn vrouw Rosa werden zaterdag geïdentificeerd. “Dit kwam heel hard aan”, vertelt Patricks broer.

