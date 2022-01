Britse prins Andrew ziet proces in New York dichterbij komen

De klacht die Virgina Giuffre indiende tegen de Britse prins Andrew voor seksueel misbruik van minderjarigen is niet onrechtsgeldig omdat de vrouw feitelijk in Australië zou wonen, en niet in de VS. Dat heeft een Amerikaanse rechter vrijdag geoordeeld.

De zaak tegen de prins Andrew loopt voor een burgerlijke rechtbank in New York. Virginia Giuffre beschuldigt de hertog van York ervan haar seksueel te hebben misbruikt toen ze 17 jaar oud was.

Giuffre, die toen nog Roberts heette, beweert dat multimiljonair Jeffrey Epstein en zijn toenmalige partner Ghislaine Maxwell haar destijds dwongen seks te hebben met hun vrienden, onder wie de hertog van York. Er bestaan ook foto’s van Giuffre met Maxwell en het derde kind van de Britse Queen van rond de tijd van het vermeende misbruik. De vrouw zou in totaal drie keer seks met de prins hebben gehad, waarvan twee keer toen ze nog minderjarig was. De royal ontkent die aantijgingen.

LEES OOK. Nu ze zelf schuldig bevonden is: wie kan Ghislaine Maxwell nog meesleuren in haar val? (+)

Videoconferentie

De advocaten van prins Andrew beweren dat de klacht niet rechtsgeldig is. Eén van hun argumenten is de woonplaats van Giuffre. De vrouw zou feitelijk niet meer in de VS wonen, maar wel in Australië, wat de klacht onontvankelijk zou maken.

De rechter oordeelde daar gisteren/vrijdag echter anders over. Het verzoek van de advocaten van prins Andrew werd geweigerd. De rechter benadrukte wel dat hij zich daarmee niet uitsprak over de grond van de zaak.

Maandag is er nog een videoconferentie gepland waarin de advocaten van de prins hun argumenten om het proces te staken verder mogen toelichten. Het zou dan onder meer ook gaan over de minnelijke schikking die Epstein en Giuffre in 2009 sloten.

De intussen 60-jarige Ghislaine Maxwell werd afgelopen week veroordeeld voor het ronselen van minderjarige meisjes voor Epstein. De miljonair pleede enkele jaren geleden zelfmoord in zijn cel.

LEES OOK. Paniek bij prins Andrew na veroordeling Ghislaine Maxwell: advocaten houden spoedoverleg (+)