Twee gedetineerden uit gevangenis van Aarlen ontsnapt op oudejaarsavond

Volgens de eerste elementen van het onderzoek ging het om een geïmproviseerde ontsnapping. Tijdens de avondwandeling vrijdag rond 19.00 uur zouden de drie geprobeerd hebben een eerste muur te beklimmen om zich een toegang te verschaffen tot een rotonde. Daarna gingen ze over een tweede hek. De derde persoon werd onderschept nadat hij een andere route had genomen.

De twee voortvluchtigen, afkomstig uit Marokko komen, zijn illegaal in het land. De eerste, Amine Al Alaoui, geboren in 2004, werd in 2021 twee keer door de correctionele rechtbank van Brussel veroordeeld voor diefstal met geweld of bedreiging. Hij kreeg in totaal 48 maanden gevangenisstraf. De tweede, Azzedine Touzi, geboren in 1994, is door de correctionele rechtbank van Brussel meerdere malen veroordeeld voor roofoverval, illegaal verblijf, het dragen van een verboden wapen, poging tot overval en mishandeling.

De twee voortvluchtigen worden niet als gevaarlijk beschouwd, aldus het Luxemburgse parket. De derde gedetineerde, een 30-jarige Libiër die voor diefstal is veroordeeld, wordt verhoord, zo liet een magistraat zaterdagmiddag weten. De hypothese dat de gedetineerden hulp van buitenaf hebben gekregen, wordt niet uitgesloten.