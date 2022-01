Voor Rebecca Moeskops (20) uit Tongeren is 2022 in mineur begonnen. Haar geliefde paard Worldman sloeg in de nacht van oud op nieuw in paniek door knallend vuurwerk. Het brak een poot en moest uiteindelijk ingeslapen worden. Vuurwerk was nochtans verboden in de regio. “De federale regering moet dringend werk maken van een algemeen verbod”, aldus Gaia.