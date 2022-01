Hoe Nederlands luxesportwagenmerk Spyker gered werd door vriend van Poetin

Erop of eronder voor “kat met meer dan 9 levens” Victor Muller

© Corbis via Getty Images

Spyker, het Nederlandse luxesportwagenmerk dat begin vorig jaar failliet werd verklaard, herrijst – nog maar eens – uit zijn as. Met dank aan de Russische miljardair Boris Rotenberg, een vriend van president Poetin, en een zakenpartner. Spyker-boegbeeld Victor Muller is overtuigd dat de derde keer de goede keer wordt. Al is die Rotenberg geen onbesproken figuur.