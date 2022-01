Twee mensen vermist na verwoestende bosbranden in Colorado

De hulpdiensten kregen de afgelopen dagen verschillende ongeruste telefoontjes. Op twee mensen na zijn alle vermisten intussen gelokaliseerd, zegt Jennifer Churchill, de woordvoerster van de hulpdiensten van het district Boulder. Er wordt verder naar hen gezocht.

De bosbranden werden aangewakkerd door windstoten met snelheden van meer dan 160 kilometer per uur. Dat maakte het vuur extreem verwoestend. Meer dan 500 huizen zijn in vlammen opgegaan en duizenden mensen zijn op de vlucht moeten slaan. De sheriff van Boulder, Joe Pelle, verklaarde eerder al dat het een mirakel was dat er tot nog toe niemand in de vlammen was omgekomen.

De verspreiding van het vuur werd vrijdag/gisteren grotendeels lamgelegd door sneeuwbuien. Natuurbranden komen in Colorado wel vaker voor, maar doorgaans niet in deze tijd van het jaar. Mogelijk ontstonden de brandhaarden door omgevallen elektriciteitspalen. De Amerikaanse staat leidt al jaren onder grote droogte, wat de ondergrond extra brandbaar maakt.

© AP

© AP