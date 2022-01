Britse minister van Gezondheid roept op om “te leven met” het virus

Het Verenigd Koninkrijk, een van de ergst getroffen landen met ruim 148.600 sterfgevallen die toegeschreven worden aan de pandemie, telt dag na dag een recordaantal besmettingen. Vrijdag waren dat er ruim 189.000 in 24 uur. Ook de ziekenhuisopnames nemen toe, ook al zegt de overheid dat de omikronvariant momenteel tot minder ernstige ziekte lijkt te leiden dan de deltavariant.

“Het aantal personen op intensieve zorg is stabiel. Het gaat niet dezelfde weg op als vorig jaar in deze periode tijdens de alfagolf”, gaf Sajid Javid aan in een opiniestuk in de Daily Mail. Het land verkeert “in een veel sterkere positie” dankzij de grootschalige boostercampagne. De regering besliste om geen nieuwe beperkingen in te voeren tijdens de eindejaarsfeesten, voegde hij eraan toe, in tegenstelling tot Schotland, Wales en Noord-Ierland. De minister gaf wel toe dat de gezondheidsdiensten de komende weken “onvermijdelijk” onder druk zullen komen te staan, door een “sterke stijging” van de ziekenhuisopnames.

LEES OOK. De ongelooflijke opmars van omikron: nooit eerder was uitbraak van coronavirus zo groot (+)

Boosters

De krant Daily Telegraph gaf zaterdag aan dat de regering in januari zou kunnen beslissen om telewerk te blijven aanbevelen. Die aanbeveling is al sinds midden december van kracht.

Premier Boris Johnson had eerder aangegeven dat het officiële doel was bereikt om een boosterdosis aan te bieden aan alle volwassenen voor eind december. Ruim zeven op de tien inwoners hebben het boostervaccin effectief ontvangen.

Volgens een studie van vrijdag van UKHSA, het Britse agentschap voor infectieziekten en andere bedreigingen voor de volksgezondheid, lopen patiënten die besmet zijn met de omikronvariant 81 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden als ze een boostervaccin hebben gekregen, vergeleken met niet-gevaccineerden. De Britse gezondheidsdienst NHS kondigde al aan dat ze noodinfrastructuur installeert, met een potentieel van honderden bedden, om zich voor te bereiden op het “slechtste scenario”.