Macron krijgt kritiek voor vlag onder Arc de Triomphe: “Een belediging”

Frankrijk is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de Europese Unie, en daar konden de Parijzenaars dit weekend niet naast kijken. De Eiffeltoren tooide zich in blauwe kleuren met gele sterren en de Franse vlag die al sinds mensenheugnis wappert onder de Arc de Triomphe, bij de eeuwige vlam van de onbekende soldaat, werd vervangen door die van de EU. En dat zorgde, op een viertal maanden van de presidentsverkiezingen, meteen voor een flinke polemiek.

Marine Le Pen van het Rassemblement National voelde zich “verontwaardigd” en zag in de vlaggenwissel een “provocatie” en een “belediging van al wie voor Frankrijk gevochten heeft”. Eric Zemmour (Reconquête) plaatste het vervangen van de Franse vlag zelfs in het rijtje van eerdere, in zijn ogen onvergeeflijke daden zoals de vernielingen aangebracht door de Gilets Jaunes ofte gele hesjes in 2018 en het inpakken van het monument door Cristo.

Niet alleen radicaal en extreem rechts schoot in een Franse colère. Zelfs de centrumrechtse kandidate Valérie Pécresse (LR) vond dat Macron te ver ging – “Europa voorzitten, ja! De Franse identiteit uitwissen, neen!” – en riep de Franse president op om de tricolore broederlijk naast de Europese vlag te laten wapperen: “Dat zijn we verplicht aan alle strijders die hun bloed hebben vergoten voor Frankrijk”. (krs)