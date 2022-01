Barcelona mist maar liefst 18 spelers, coach Xavi boos: “Belachelijk dat we zondag moeten voetballen”

Coach Xavi van FC Barcelona vindt het te gek voor woorden dat de uitwedstrijd van zijn club zondag tegen Real Mallorca niet is uitgesteld. De Spaanse grootmacht mist door een golf aan positieve coronatests, blessures en schorsingen liefst achttien spelers.

“Het is belachelijk dat we zondag gewoon moeten voetballen”, foeterde Xavi. “Als je een beetje gezond verstand hebt, weet je dat dit duel niet kan doorgaan. Ook Mallorca mist veel spelers door het coronavirus. De regels in Spanje zijn echter streng, zeer streng.”

Xavi hoopt er op Mallorca het beste van. “Ik maak me natuurlijk wel zorgen. We hebben nu heel weinig spelers beschikbaar en moeten een beroep doen op een aantal jongens uit onze jeugd. We gaan niettemin proberen om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op deze wedstrijd.”

Barcelona staat op de zevende plek met 28 punten. Mallorca bezet de vijftiende plaats met 20 punten.