Vuurwerkincidenten kosten 2 mensen het leven in Duitsland, verschillende anderen gewond

Vuurwerkincidenten in Duitsland hebben tijdens oudejaarsnacht twee mensen het leven gekost. Een 20-jarige man raakte dodelijk gewond in de deelstaat Thüringen, meldt de Duitse politie zaterdagavond. Een 37-jarige man kwam om het leven in Hennef, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Op verschillende plekken in het land liepen mensen verwondingen op door vuurwerk.

De 20-jarige man in de deelstaat Thüringen raakte dodelijk gewond, toen een voetzoeker ontplofte. Het incident vond plaats tijdens oudejaarsnacht, maar de Duitse politie rapporteerde het ongeluk pas nadat de familie van de man was ingelicht. In Hüchel, een dorp van een driehonderdtal inwoners in de gemeente Hennef, overleed een 37-jarige man na een vuurwerkincident tijdens een oudejaarsfeest.

Bij datzelfde incident raakte een 39-jarige man ernstig gewond. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens getuigen hadden de twee mannen zich afgezonderd, ze hoorden even later een luide knal. De politie meent dat het afgestoken vuurwerk misschien huisgemaakt was, aldus een politiewoordvoerder.

In de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twaalf mensen, onder wie ook kinderen, gewond geraakt door illegaal vuurwerk tijdens een privéfeest op oudejaarsavond. Alle gewonden moesten naar het ziekenhuis worden overgebracht. Het jongste slachtoffer is elf jaar oud. De politie gelooft dat het illegale vuurwerk is afgestoken op het privéfeest in het oosten van de stad, omdat het aantal gewonden en de ernst van de verwondingen op geen enkele andere manier verklaard kan worden, aldus een politiewoordvoerder zaterdagochtend.