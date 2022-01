Zuid-Koreaan waagt zich aan gevaarlijke en uitzonderlijke oversteek naar Noord-Korea

Een Zuid-Koreaan heeft de zwaarbewaakte grens met Noord-Korea overgestoken en is overgelopen naar het land van Kim Jong-un. Dat heeft het Zuid-Koreaanse leger gemeld. Het is onduidelijk of de persoon die illegale oversteek overleefd heeft.

De illegale oversteek van de gedemilitariseerde zone gebeurde zaterdag rond 22.40 uur. Een persoon uit Zuid-Korea besloot dat gebied, dat in beide landen streng bewaakt wordt door soldaten en waar heel wat landmijnen liggen, te betreden en over te lopen van Zuid-Korea naar Noord-Korea. Een zeldzaam feit, want doorgaans zijn het Noord-Koreanen die hun leven op het spel zetten om te vluchten naar Zuid-Korea, al dan niet via China.

Volgens het Zuid-Koreaanse leger werd de militaire telefoonlijn tussen de twee landen meteen geactiveerd, zodat Noord-Korea op de hoogte was en de persoon kon beschermen. Een poging om de persoon tegen te houden, draaide volgens het leger op niets uit “mede door het moeilijk begaanbare terrein”. Of de Zuid-Koreaan nog in leven is, is niet duidelijk.

Illegaal

Het oversteken van de grens is illegaal in Zuid-Korea omdat de twee landen formeel nog altijd in oorlog zijn met elkaar. Het staakt-het-vuren dat na de Koreaanse oorlog in 1953 inging, geldt vandaag nog steeds. Volgens gegevens van de overheid in Zuid-Korea zijn sindsdien meer dan 30.000 personen van Noord-Korea naar Zuid-Korea gekomen. Sommigen doen dat via de gevaarlijke gedemilitariseerde zone, anderen proberen het via China, waar het risico dreigt dat ze teruggestuurd worden naar hun land van herkomst. In de andere richting - van Zuid- naar Noord-Korea - zijn oversteken veel zeldzamer.

In september 2020 was er ophef toen Noord-Koreaanse soldaten een Zuid-Koreaanse ambtenaar doodschoten. Die was het land binnengekomen met een bootje en overleefde het niet. Zijn lichaam werd vervolgens overgoten met olie en in brand gestoken. Volgens de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gebeurde dat in het kader van de coronamaatregelen, maar hij verontschuldigde zich er wel voor.