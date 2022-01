Wat is dat toch met onze noorderburen en vuurwerk? “Nederlanders claimen recht om Gaza na te bootsen”

Hoewel het afsteken en verkopen van vrijwel al het vuurwerk deze jaarwisseling verboden was, zijn er in Nederland toch weer tientallen vuurwerkslachtoffers gevallen. Naast een dodelijk ongeval op oudejaarsdag in Haaksbergen gaat het om meerdere incidenten met zeer ernstig letsel. Hoe komt het toch dat de Nederlanders zich niet aan dat verbod kunnen houden? “Veel van hen claimen het als een soort recht om eens per jaar Gaza na te bootsen”, zeggen experts.