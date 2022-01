Lange rijen voor de schaarse voedselbedeling in Afghanistan — © belga

Omdat de hulp in elkaar gestort is sinds de taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan, heeft amper 2 procent van de mensen er genoeg te eten. Dat zeggen de Verenigde Naties. “Ik ben bang dat ik zal sterven van de honger. Hoe zal mijn familie dan de begrafenis betalen?”