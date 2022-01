Eerste polemiek in Frankrijk meteen in de kiem gesmoord: Europese vlag al weg van onder de Arc de Triomphe

Frankrijk is sinds dit weekend voorzitter van de Europese Unie. Om dat met de nodige luister in te zetten, had iemand – volgens Marine Le Pen president Macron himself – het idee om de Franse tricolore onder de Arc de Triomphe te vervangen door de blauwe EU-vlag met gele sterren. De eerste polemiek van het prille (verkiezings)jaar was een feit. Al was die geen lang leven beschoren: in de nacht van zaterdag op zondag werd de Europese vlag alweer gestreken.