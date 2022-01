Bezorgdheid om toestand van Palestijnse gevangene na 140 dagen in hongerstaking

Een Palestijnse gevangene in Israël voert volgens lokale media al bijna 140 dagen een hongerstaking. De radicale beweging Islamitische Jihad heeft zaterdag voor een “explosie” gewaarschuwd en gedreigd met een einde aan de wapenstilstand in de Gazastrook als Israël de man niet vrijlaat. Ook de Palestijnse Autoriteit heeft Israël al verzocht om zijn “onmiddellijke vrijlating”.

Het gaat om de 40-jarige Hisham Abu Hawash. Een medewerker van de Israëlische ngo Artsen voor Mensenrechten kon de man naar eigen zeggen in zijn ziekenhuisbed onderzoeken. Volgens de organisatie kampt hij met een te laag kaliumgehalte en hartritmestoornissen, waardoor hij in “onmiddellijk levensgevaar” zou verkeren. Een woordvoerder van het Assaf Harofeh-ziekenhuis nabij Tel Aviv bevestigde dat de toestand van de Palestijn ernstig is, maar ontkende dat hij in levensgevaar zou zijn.

Abu Hawash komt uit de Palestijnse stad Dura, nabij Hebron, op het zuiden van de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Volgens Israëlische media zit hij sinds oktober 2020 in administratieve detentie, waardoor hij gevangen wordt gehouden hoewel hij tot nog toe nooit formeel van een misdrijf werd beschuldigd.

Het systeem van administratieve detentie, dat door mensenrechtenorganisaties al geruime tijd wordt aangeklaagd, wordt doorgaans toegepast op terreurverdachten. Op vraag van The Times of Israel weigerde de veiligheidsdienst Shin Bet commentaar te geven.

Volgens Palestijnse media zou Abu Hawash banden hebben met Islamitische Jihad.