Wolvenmeldpunt heeft drukste weekend ooit achter de rug: op meerdere plaatsen wolven gespot

Het voorbije nieuwjaarsweekend was het drukste ooit in de geschiedenis van het Wolvenmeldpunt. Dat meldt Welkom Wolf. Onder meer ‘havenwolf’ Asterix legde een flinke afstand af.

“Terwijl wolf Klaas zich lijkt te settelen in het Belgisch-Nederlandse grensgebied rondom Kalmthout en Essen, besloot de zwervende ‘havenwolf’ Asterix op de laatste dag van 2021 dat het nooit wat zal worden tussen die twee”, klinkt het bij Welkom Wolf. De twee wolven vertoefden dagenlang in elkaars gezelschap vlakbij elkaar, maar een paar werden ze niet. “Mogelijk zijn ze van hetzelfde geslacht of was er simpelweg geen match.”

Asterix werd gefilmd in Rijkevorsel op 31 december in de ochtend, en werd daar ’s avonds ook gespot door meerdere waarnemers. De ‘havenwolf’ zou onder meer even voor een MUG-voertuig hebben gelopen tijdens een interventie. Rond 9.20 uur ’s ochtends op 1 januari kwamen dan weer foto’s en video’s binnen van een wolf in Kasterlee. “Het lijkt aannemelijk dat het in Kasterlee om de wolf van Rijkevorsel gaat die in die korte tijd meer dan 20 kilometer heeft afgelegd”, aldus Welkom Wolf.

Daarnaast werd in Sint-Truiden, Nieuwerkerken en Stevoort en Kuringen in Hasselt een zwervende wolf gespot, die onder meer de E313 gekruist heeft. “Het is voorlopig onduidelijk met welke vorige waarnemingen de Limburgse zwerver kan gematcht worden. Door het opmeten van pootafdrukken op akkers zouden we een eerste indicatie kunnen krijgen, maar alleen DNA op prooien - ree in dit geval - kan echt uitsluitsel brengen. Daarop is het nog enkele weken wachten.”