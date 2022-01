Twintigtal gewonden bij aardbeving in China

Ook in september vond in China een stevige aardbeving plaats. — © AFP

Volgens het Amerikaanse geofysische instituut USGS lag het epicentrum van de beving met een magnitude van 5,4 dicht bij de grens tussen de provincies Yunnan en Sichuan. Het hypocentrum lag op een diepte van 38 kilometer. Het Chinese aardbevingscentrum heeft het over een magnitude van 5,5 en een diepte van 10 kilometer.

De Chinese publieke omroep CGTN berichtte dat er in het district Ninglang in Yunnan, 22 gewonden vielen. Twee van hen raakten zwaargewond. Over materiële schade is er voorlopig geen informatie.

Het Chinese staatspersagentschap liet weten dat de autoriteiten een ploeg van zestig reddingswerkers naar het getroffen gebied hebben gestuurd.