Pijnlijk: zelfs zonder concurrent Vinicius vliegt Hazard weer uit de ploeg bij Real Madrid

Door het ontbreken van concurrent Vinicius door corona had iedereen Eden Hazard zondag in de ploeg verwacht voor Real Madrid, maar niets is minder waar. Trainer Carlo Ancelotti koos tegen Getafe zowaar voor Rodrygo en Asensio als wingers rond spits Karim Benzema. Een nieuwe degradatie voor de kapitein van de Rode Duivels.

Nochtans had Hazard de voorbije dagen flink wat media-aandacht gekregen in Spanje. Voor hem had het nieuwe jaar een nieuwe start moeten betekenen. Sinds zijn transfer naar Real in de zomer van 2019 had hij mede door blessures nog maar amper potten kunnen breken. Nadat trainer Ancelotti had overgenomen van Zinedine Zidane, leek hij door het ontluikende talent van Vinicius zelfs niet zeker meer van een basisplek.

Pas in de laatste weken van 2021 leek hij er weer een beetje door te komen. Op 22 december tekende hij voor het eerst in drie maanden voor zijn tweede basisplaats op rij. Toen daarna ook nog eens Vinicius positief testte op corona, leek de sterren helemaal goed te staan voor een doorstart in 2022. Niet dus: in plaats daarvan verkiest Ancelotti nu ook Rodrygo en Asensio boven de Belgische aanvaller. Dat is zonder meer slecht nieuws voor bondscoach Roberto Martinez, die tijdens het WK eind dit jaar ongetwijfeld gehoopt zal hebben op een kapitein die eindelijk weer zijn beste niveau haalt.