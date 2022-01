Opnieuw dagrecord verbroken: dit is de warmste 2 januari

Frank Deboosere meldt dat om 13.50 uur een nieuw temperatuurrecord in ons land is gesneuveld. Het dagrecord van 2 januari dateert van 2003 en stond op 13,1 graden. Om 13.50 uur vandaag steeg het kwik in Ukkel tot 13,3 graden.

2022 zet daarmee een tendens van de voorbije jaren verder. ‘Voor een gesneuveld kouderecord gaan er tussen de vijf en tien warmterecords voor de bijl’, zegt Deboosere. ‘In 2021 werd op negen dagen de maximumtemperatuur doorbroken, in 2020 waren er dat twaalf, in 2019 tien. In diezelfde jaren sneuvelde er enkel in 2021 één kouderecord.’

Die trend – meer warmte- dan kouderecords – is wereldwijd. De klimaatverandering zit op schema. ‘Natuurlijk zullen er ook in een warm klimaat nog gruwelijk koude dagen komen’, zegt Deboosere, ‘maar je moet naar het grotere plaatje kijken. De aarde warmt onmiskenbaar op.’