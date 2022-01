Waarom zet Europa aardgas en kernenergie op lijst ‘groene energiebronnen’? En wat betekent dat voor omstreden gascentrale Vilvoorde?

Omdat het voor investeerders niet altijd duidelijk is of hun centen echt naar duurzame doelen gaan, heeft de Europese Commissie een lijst opgesteld van groene energiebronnen. Opvallend is dat ook kernenergie en aardgas daarop staan, zij het onder voorwaarden. Het gevolg van een bittere strijd tussen Frankrijk en Duitsland. Wat betekent dat concreet? En heeft dat gevolgen voor de bouw van de gascentrale in Vilvoorde?